Surge nueva propuesta para taxis colectivos

Serían al menos 100 unidades para mejorar el servicio

Francisco Minjares

Para dar respuesta a la demanda de transporte público en la ciudad, la asociación Coalición Social en Acción propuso un proyecto de cinco rutas de taxi colectivo que cubriría los principales puntos de Obregón.

La coalición está encabezada por Irene Manzo Reyes, quien explicó que el proyecto se llama “Transporte Digno para Cajeme a través de Taxis Colectivos” y contempla alrededor de cien unidades tipo mini-van que estarán circulando por las colonias de las orillas de la ciudad y cubrirán cuatro puntos estratégicos, como la Central Camionera, Plaza Álvaro Obregón, IMSS y el lado norte alrededor del Cereso.

Aclaró que no se busca ser competencia que perjudique a otros sectores, sino que únicamente se quiere cubrir la necesidad de la ciudadanía, en donde incluso se va a respetar una tarifa especial para estudiantes o personas con alguna discapacidad y de la tercera edad.

“En las orillas es donde vamos a operar, que es donde está la mayoría de las personas, pero no vamos a entrar más que de pasada por el lado del Mercado Municipal porque ahí es donde se encuentran concentradas la mayoría de las rutas actualmente, nosotros lo que queremos realmente es no ser competencia para nadie, pero sí cubrir las áreas que sean necesarias de aquellas personas que se quedan con el camino o que no los llevan a estos cuatro puntos estratégicos”.

Las tarifas van a ser fijadas por el Gobierno del Estado y el servicio podrá pagarse a través de una aplicación, la cual también servirá para que los usuarios sepan en dónde viene cada carro y no deban esperar bajo el sol a que llegue.