Surge campeón en Basquetbol Municipal

This Way Sushi se alza con el título al vencer a Pacer Juvenil

Por: Joel Luna

En un partido muy polémico que provocó las protestas airadas del equipo Pacer Juvenil por la forma de conducirse del arbitraje, la escuadra de This Way Sushi se alza con el título de la temporada de Segunda Fuerza del Basquetbol Municipal, al ganar el juego de campeonato por pizarra de 102-94.

Fue un partido donde Pacer Juvenil llegó a tener ventaja de más de 20 puntos, el regreso de los campeones se dio en el tercer cuarto y ya faltando poco más de cuatro minutos tomaron una ventaja que no volvieron a perder.

Al término del juego final se vino la ceremonia de premiación. El trofeo de campeón canastero fue para Alan Mendoza, y el de campeón de tiros de tres, para Aldo Monge.

El trofeo para el Jugador Más Valioso de la final fue para Édgar Soto.