Sultanes conquista la Serie del Rey

Tras duelo de pitcheo entre Sultanes y Guerreros, sólo un gran batazo o un error marcaría la diferencia en el sexto partido de la Serie del Rey y fue Oaxaca el que cometió la pifia en la novena entrada que sirvió para que Monterrey -con Ramiro Peña al bat- consiguiera el triunfo 3-2 y se alzara campeón de la LMB tras 11 años de sequía.

En el noveno rollo ante Samuel Zazueta se definió el duelo, Chris Roberson se puso en base cuando el segunda base, Yuniesky Betancourt, no pudo fildear un elevado; más tarde se llenaría la casa y con dos outs, Peña le dio al primer lanzamiento un roletazo que partió el diamante para la victoria.

En este partido, los oaxaqueños abrieron la pizarra en la segunda entrada cuando con corredores en primera e intermedia. Alejandro González conectó imparable para poner el partido 1-0. Después de que timbraron la carrera, el abridor de los regios, Anthony Vásquez, se fajó en la loma de los disparos y retiró a 15 en fila.

El pitcheo de Ruddy Acosta por Guerreros también lució, aunque ayudado por la ofensiva de Sultanes que con casa llena y un out en la segunda baja, Sebastián Elizalde bateó para doble play.

Fue hasta la cuarta entrada que los regios lograron emparejar los cartones, Agustín Murillo abrió con doblete y avanzó a tercera con sacrificio de Félix Pérez y posteriormente anotó de pisa y corre con elevado de José Amador.

Vásquez estaba intratable hasta que en el inning ocho permitió sencillo de González, éste avanzó con sacrificio a segunda y en bola ocupada a tercera, y cuando parecía que podría salir del hoyo sin daño, el lanzador hizo wild pitch que provocó que el rival llegara al pentágono con la segunda carrera.

No se veía por donde Monterrey igualara, ya que el pitcheo de la visita estaba firme, Acosta recompuso el camino y retiró a cinco al hilo y su relevo Ozzie Méndez le continuó con la misma cantidad para un total de 10 Sultanes retirados; sin embargo, en la octava baja se metió en problemas.

Regaló base a Ali Solís y aunque Julio Borbón no pudo avanzar de sacrificio, con hit de Ramiro Peña se colocaron hombres en las esquinas y tras elevado de Agustín Murillo ahora ante los disparos de Erick Casillas, de pisa y corre se empató de nuevo la pizarra 2-2.

La amenaza continuó por Sultanes frente a un nuevo serpentinero, Samuel Zazueta; Félix Pérez dio imparable y Monterrey estaba a un hit se irse adelante, fue entonces el turno de José Amador y aunque hizo un buen contacto con una línea al central que lucía para extrabase, el jardinero González se llevó la bola con atrapada de Grandes Ligas.

González se había convertido en el hombre clave para Oaxaca, produjo la primera, anotó la segunda en wild pitch y evitó las carreras de la diferencia para Monterrey.

Sin embargo, Guerreros al bat ante el cerrador Wirfin Obispo -que entró por Vásquez que lanzó ocho completas- no pudo hacer nada en la novena, dejó en segunda base a un corredor y en el cierre, Sultanes sí aprovechó para coronarse campeón de la segunda temporada 2018.