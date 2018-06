Sufren violencia desde los 16

Han sido atendidas 4,000 mujeres víctimas de sus parejas, con edades de los 16 a los 50 años

Fabiola Navarro

“Estoy aquí porque quiero asesorarme para una demanda por pensión alimenticia, ya está demandado pero aun así no cumple y no me ayuda con la manutención de mi hijo”, comentó Angélica, de 18 años de edad y estudiante de enfermería, quien hace 3 años tuvo un bebé con quien entonces era su novio, de 17 años de edad. Luego de vivir juntos dos años ella decidió separarse, por el maltrato psicológico que sufría.

Como ella, hay más de 4 mil mujeres que han sido atendidas en el Centro de Justicia para la Mujer, tanto en Cajeme como en Hermosillo. Las víctimas de violencia oscilan entre los 16 y los 50 años de edad, informó Norma Abril Fimbres.

La directora del CJM indicó que el tipo de violencia más común es la intrafamiliar y se atiende mediante asesoría psicológica, legal y médica en su caso.

Señaló que en caso necesario son enviadas al refugio temporal de 3 días que tiene el CJM; sin embargo, no proporcionó cifras de cuántas mujeres han sido atendidas en ese albergue eventual que atiende a madres e hijos.

Destacó que aun cuando el grueso de las víctimas se encuentra entre los 16 y los 50 años de edad, hay mujeres adultas mayores que se atreven a denunciar.

“Hemos tenido casos de mujeres de 60 años que se atreven a denunciar que viven una situación de maltrato, todas aquellas que sufran violencia pueden acudir al centro”, expuso.