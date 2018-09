Sufre Navojoa la falta de agua

Colonias del oriente son las que menos líquido reciben por obsoleta tubería



Por: Fabián Pérez

A pesar que las recientes lluvias registradas en la ciudad han elevado los mantos freáticos y el nivel estático de los pozos, en colonias del Oriente de Navojoa se siguen presentando problemas serios de desabasto y distribución del agua.

Roberto Rodríguez Castillo, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), admitió que dejarán este problema a la próxima administración municipal.

Dijo que uno de los sectores que presentan desabasto es Fraccionamiento Aeropuerto, Ampliación López Nogales, Tierra y Libertad, 16 de junio y colonia 16 de septiembre.

Destacó que al crecer el número de colonias y fraccionamientos, aunado al rezago en infraestructura, los problemas han “brotado” en algunos sectores, como es el caso de las fugas de drenaje.

Explicó que al ser la tubería muy obsoleta y cumplir con su vida útil, ha generado los colapsos de drenajes en diversas colonias y sectores de la ciudad.

“Hay que reconocer que dejamos ciertos problemas ahí de desabasto en cuanto al volumen de agua, que la misma población quisiera tener,” admitió.

Castillo Rodríguez puntualizó que, al carecer Navojoa de un servicio de drenaje pluvial, se ha tenido que hacer uso del drenaje sanitario.

“Lo he repetido incansablemente que Navojoa al carecer de un servicio de drenaje pluvial, tiene que hacer uso del drenaje sanitario. El hecho de que estas colonias requieran de más y mejores servicios, ha hecho que nos quedemos muchos años atrasados,’ reconoció.

Indicó que el principal punto crítico de Navojoa es la colonia Nogalitos, en la que hace cinco años se cambiaron unos tubos de drenaje y se pavimentó con concreto hidráulico.

Sin embargo, el tamaño de la infraestructura que reposicionaron no fue la adecuada, al no cumplir con las expectativas de una ciudad en crecimiento.

“Es una tubería muy pequeña de alrededor de 8 pulgadas y lo que se necesita son colectores de 16 pulgadas,” explicó.

Manifestó que ahora lo que tiene que cuidar es introducir la infraestructura sin romper el pavimento hidráulico

“Este es el reto de las próximas administraciones, ojalá les puedan ayudar a estas colonias, ya que esto nos ha ocasionado serios derrames de afloramiento de aguas negras muy dramáticas,” aseguró.