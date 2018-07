Suciedad y robos afectan a la ciudad

Denisse Robles

En la colonia La Caridad, al norte de Hermosillo, los terrenos baldíos con maleza, los baches y los constantes robos son lo que más aqueja a sus habitantes.

Al recorrer las calles de este asentamiento humano, se observaron terrenos, locales y viviendas abandonadas, muchas vandalizadas y llenas de maleza; en algunos es evidente que ingresan personas a refugiarse.

Marisela Soqui, propietaria de un negocio en la colonia, manifestó que son muchos los robos en el sector y que para atender prefiere primero observar entre las rejas.

“Hace dos semanas me abrieron el carro, nunca dejo nada arriba, por eso no se llevaron nada, pero hasta las macetas con matas se llevan”, explicaba.

La señora Virginia Martínez dijo que diariamente sale a hacer ejercicio y nada le ha pasado; sin embargo, debe agarrar por otras calles ante los locales abandonados, que es refugio de malvivientes.

“Yo siempre salgo a caminar, pero no con la misma seguridad. Me voy por otras calles y es que el otro día me salió un loco del local de ahí. ‘¿Señora, no tiene un peso que me regale?’. Le dije que no, pero me pegó un sustote. Me ha tocado saber de asaltos y así, pero a mí no”, comentó.

Otras personas comentaron que los mismos vecinos del sector se ponen a quemar basura en estos baldíos, lo que genera molestia e inconformidad.