Subirán varillas y láminas galvanizadas

Con guerra comercial de EU contra México, el más afectado será el consumidor final

Por: Oviel Sosa

Estados Unidos lanzó un “misil económico” al anunciar aranceles al acero y aluminio, lo que de inmediato generó repercusiones en el mercado nacional y provocó que el Gobierno mexicano reaccionara con medidas similares.

“A raíz de la política que se estableció a partir de hoy (ayer) se verá afectado el mercado del acero, donde ya se anunció que muchos productos subirán entre un tres y cinco por ciento”, señaló el encargado de compras de acero de Mapco Materiales, Melchor Lugo Pérez.

Agregó que desde que entró el año, los precios se han visto afectados hasta en un 100 por ciento, por lo que la imposición de cobros extra influirá para que los valores sigan inestables con tendencia a la alza.

El material con mayor demanda en la región que ha sufrido un incremento en su precio y que subirá más a partir de hoy es la malla de acero, la varilla de tres octavos, el armex para castillo y la lámina galvanizada.

Actualmente, la varilla cuesta 139 pesos, un armex para castillo sale en 186, la lámina galvanizada tiene un valor de 39.6 pesos el pie, y la malla cuesta dos mil 500 pesos el rollo con 100 metros.

El 40 por ciento de la produ-cción de acero en México se destina a Estados Unidos. Empleados de una compañía de constru-cción que maneja el material, explicaron que antes el sistema de compra a un proveedor era flexible, donde se podía negociar, pero ahora los precios que se establecen son rígidos, obligándolos prácticamente a consumir, porque si no, el material se va a suelo norteamericano.

Además del metal y sus derivados, la carne de puerco, embutidos, manzana, uva, arándano y diversos quesos sufrirán una afectación, por lo que su monto tenderá a elevarse.

“Hoy en día vendo el kilo de manzana roja en 30 pesos y en 50 la verde, pero en los siguientes días como tendré que comprar el producto más caro, no me quedará de otra más que incrementar su valor”, manifestó una comerciante que tiene un puesto de frutas y verduras en MerCajeme.

Añadió que la caja con 17 kilos de manzana roja sale en 480 pesos, pero ya se corrió la voz que subirá de precio. Por su parte, el kilo de carne de puerco está en 65 pesos, montos que modificarán su valor a consecuencia de los impuestos a los que estarán sujetos.

De esta manera, agregar aranceles significa una mecánica que perjudicará al mercado nacional, por la dependencia que hay con el dólar, por lo que este se erosionará aún más de lo que ya está lacerado.