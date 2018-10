Sospechan reconducción

Temen legisladores que Ejecutivo quiera mantener el presupuesto 2018 para el año entrante

Por: César Fraijo

Al parecer el Gobierno del Estado está obligando al Poder Legislativo a que no se apruebe el Presupuesto del ejercicio fiscal 2019 y echar mano de la “reconducción presupuestal” considera el legislador de Morena Héctor Raúl Castelo Montaño.

El representante popular del Distrito XVI con cabecera en el Cd. Obregón, no descartó una estrategia del PRI-Gobierno de fomentar la división bancadas del Morena, PT y Encuentro Social que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Resulta muy cómodo reconducirse de la misma manera como lo hicieron en años pasados y no entrar al esquema del ahorro y reorientar el presupuesto (2019) porque de irse a la reconducción presupuestal quedaría tal y como está”, el aprobado en este 2019 que fue de más de 64 mil millones de pesos.

El ex presidente de la Asociación de Pequeños Ganaderos en Cajeme, dijo que la muestra más clara de la intromisión del Gobierno del Estado en el Congreso local, “es la resolución del Tribunal de Justicia Administrativo que emite una resolución a favor de los funcionarios cesados de un día para otro”.