Soporta el calor por unas monedas

Anciana de 85 años casi ciega, espera ayuda todos los días a pleno sol

David Vázquez

En la esquina de las calles Hilario Medina y Donato Guerra de la colonia Sochiloa, se encuentra sentada en una java de plástico doña Rosario Sánchez, una ancianita de 85 años de edad, a quien le queda poca visión en sus ojos.

Afuera de un abarrote recibe unas monedas por parte de los clientes, con lo que doña Rosario logra subsistir. Ella llega a la tienda a las 8 de la mañana ayudada por un palo escoba, el que usa para guiarse un poco.

“Aquí en el abarrote me siento a pasar el día, como somos vecinos ya me conocen y me brindan a veces el desayuno, otras veces la comida, agua o un jugo”, dijo la ancianita.

Explicó que ella se queda hasta las 6 de la tarde, esperando unas monedas, pues no tiene esposo y sus hijos ya están grandes y se fueron, unos a Estados Unidos y otros a Hermosillo.

Al cuestionarla sobre el calor, doña Rosario respondió que ya está impuesta, pues cuando veía bien vendía agua, dulces y realizaba las labores de su casa.

“Ojala me sirvieran los ojos, pues así seguiría vendiendo y no tendría que estar a las ayudas que me da la gente que pasa o viene a la tienda”, dijo.

Agregó que vive a media calle del abarrote y que en el barrio todos la apoyan, desde ayudarle a abrir su casa, hasta darle comida y estar pendiente de ella.

“Gracias a Dios no me duele nada, estoy sana, solamente los ojos son los que no me dejan trabajar como quisiera”, finalizó.