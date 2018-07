Sólo tiene Navojoa 10 hidrantes: PC

Bomberos pueden hacer frente a contingencias, pero faltan tomas de agua

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

El director de Protección Civil y Bomberos de Navojoa, Edmundo Valdés Reyes, reconoció que aunque cuentan con la capacidad para hacer frente a cualquier incendio, sí faltan hidrantes en la ciudad.

Mencionó que la ciudad cuenta con 10 hidrantes, cinco en la zona centro y el resto en algunas colonias o fraccionamientos”.

Dio a conocer que por ley de Protección Civil estatal, debe haber instalado un hidrante cada dos cuadras.

“En todo el mundo no hay una ciudad que cumpla con esta ley de Protección Civil de un hidrante cada dos cuadras, pero hay ciudades que tienen más hidrantes que en Navojoa”, mencionó.

Valdés Reyes informó que en Navojoa por la sequía en la región y pozos no se puede implementar un proyecto de hidrantes por ello se adquirió otro tipo de equipo.

Destacó que si bien hacen falta, el Departamento de Bomberos está preparado para combatir incendios.

“Durante esta administración adquirimos una pipa de agua y una bomba de extracción para contar con suficiente abasto de agua en caso de incendio”, indicó.

El comandante, agregó que además otro problema con los que están instalados en que los conductores no respetan los espacios asignados.

“Desgraciadamente los hidrantes con los que contamos no son respetados por los conductores, ya que se estacionan en donde se encuentras, y si se requiere ser utilizado en una urgencia no es posible”, explicó.

Externó que en los nuevos desarrollos habitacionales, su colocación ha sido una exigencia del Municipio en los últimos años, dijo “no todas las colonias cuentan con a hidrantes porque su colocación tiene que ver con la edad de las colonias, las más antiguas carecen de ellos”.

Reiteró que con el equipo que cuentan de extracción pueden extraer agua con facilidad de un canal, río, o incluso de un charco de agua.