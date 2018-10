Sólo llegan a 35 a final de fiscal

Por: César Fraijo

Los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen que acuerda mandar al Comité Ciudadano de Seguridad una lista de 35 candidatos y candidatas idóneos a competir por el cargo de Fiscal General.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, Alonso Montes Peña, informó que seis aspirantes no cumplieron con las bases marcada en la convocatoria, una candidata se registro fuera de tiempo y 34 ciudadanos registrados cumplieron con los requisitos que marcó la convocatoria, de ellos, cinco de manifestaron tener conflicto de intereses.

Los ciudadanos que resultaron idóneos –de los 40 registrados– según las valoraciones de las fichas curriculares son:

Gilberto Ayón Reyes, Oscar Sotelo Badilla, Javier Alfonso Pérez Chávez, Julio Javier Montalvo López, Claudia Verónica Wahnnatah Vera, José Isasi Siqueiros, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, José de Jesús Mercado Contreras, Juan Francisco Alcaráz García, Daniel Velasco Hernández, Ramón Ángel Orozco Bustamante, Luis Carlos Monge Escárcega, Ramón Tadeo Gradias Enríquez, Víctor Bonillas Murrieta, Jesús Ambrosio Escalante Lapizco.

Ana Luisa Chávez Haro, Lourdes Rivera Valle, Claudia Indira Contreras Córdova, René Francisco Luna Sugich, Rafael Acuña Griego, Octavio Grijalva Vásquez, Jesús Ariel Gándara Toledo, Ramón Armando Álvarez Nájera, Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Héctor Contreras Pérez, Abel Murrieta Gutiérrez, Carlos Enrique Aubry Lemarroy, José Enrique Guerra Fourcade, Ricardo Daniel Álvarez Ojeda, Rafael Ramírez Leyva, Luis Alberto Ruíz Coronado, Abelardo Alberto Rodríguez Urías, Francisco Javier Carrasco Valenzuela y Gerardo Pérez Fuentes.

En su participación, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño de Morena, pidió agregar en el documento que se realice un acercamiento por los integrantes de la Comisión Dictaminadora con los miembros del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, una vez aprobado en el Pleno el dictamen, con el propósito de transparentar ante la ciudadanía el proceso de designación del Fiscal General de Justicia.

En tanto, la diputada María Dolores del Río Sánchez de Movimiento Ciudadano, solicitó que se señalara en el proyecto de dictamen que cuatro de los ciudadanos registrados no cumplen con la carta que fue solicitada en la Base Tercera de la Convocatoria en su inciso h), que establece que los aspirantes no tengan relación alguna con partidos políticos y/o representantes o directivos de estos.