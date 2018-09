Sólo hay 9 recolectores

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Una o dos veces a la semana pasarán los recolectores de basura por las diferentes colonias y comunidades de la ciudad, informó Próspero Valenzuela Muñer.

El secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana comentó que sólo nueve unidades son con las que cuenta la dependencia para brindar el servicio.

“Parte de la austeridad es recortar las horas extra; sólo el fin de semana se están dando horas extra a los empleados, para no dejar a la ciudadanía sin servicio”, indicó.

Sostuvo que no hay recursos para rentar más unidades, como lo hacía la administración pasada.

Hizo un llamado a la ciudadanía: “Le pedimos a la gente que no se desespere, sí se dará el servicio, pero de manera ordenada, sin dejar a ninguna colonia o comunidad si él”.

Añadió que será hasta el 1 de diciembre, cuando tome protesta Andrés Manuel López Obrador, cuando empiecen a circular los recursos económicos y conseguir una partida para Navojoa.