Solicitan la “ficha roja” contra esposa de Duarte

La Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), emitir una “alerta migratoria” y tramitar ante la Interpol la “ficha roja”, para efectos de búsqueda, localización y detención con fines de extradición contra la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado, Karime Macías de Duarte.

La esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuenta con una “orden de aprehensión” en su contra girada por un juez de Control del fuero común radicado en el Distrito Judicial de Xalapa, por hechos probablemente constitutivos de delito ocurridos en el periodo diciembre 2011 a octubre 2016, cuando Duarte fungió como mandatario estatal.

Karime Macías, oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, es investigada por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio estatal como consta en el proceso penal 150/2018, por un probable daño patrimonial al erario público que a la fecha suma más de 112 mdp.

La más reciente ubicación que se tiene de la ex presidenta del DIF es Londres, Inglaterra a donde viajó vía Bogotá, Colombia, una vez que Javier Duarte fue detenido en Panajachel, Guatemala.

La ex presidenta del sistema estatal DIF es mencionada en diversas carpetas de investigación por posible daño patrimonial por el orden de 101 millones de pesos, al haber usado seis empresas fantasmas. Sin embargo, la cifra podría incrementar en la etapa procesal, indicó el titular de la FGE, Jorge Winkler Ortiz.

A Macías se le acusa de haber simulado la compra de diversos bienes para el DIF, por medio de seis empresas fantasma.

Winckler dijo que durante el paso de Karime Macías en el DIF estatal, se integraron dichas empresas para simular la compra de baños biodegradables, equipo médico, alimentos, equipos para la captación y purificación de agua, entre otros.

“Esos bienes se pagaron, pero jamás llegaron a la población vulnerable, como exponen los documentos en poder de la Fiscalía, que contrastan con la realidad, y el recurso tampoco fue devuelto”, dijo.

La solicitud emitida por la Fiscalía General del Estado fue recibida de manera digital por la guardia de la oficina de Interpol México, el pasado 27 de mayo del año en curso y este día fue recibida de manera formal por la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de la PGR.

En entrevista con Televisa, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que conoce el paradero de la esposa de Javier Duarte y que será revelado a la PGR.

“Lo vamos a dar a conocer en su momento, primero a la PGR a través de la Fiscalía y después lo haremos público; bueno, se sabe que está en Inglaterra”, aseveró.