Solicitan dueños de guardería retirar gasolinera próxima

Mónica Miranda

Propietarios de la estancia infantil “Mi Angelito”, ubicada en la colonia Palo Verde, solicitaron el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich para que intervenga en el conflicto legal que iniciaron para retirar una gasolinera que se encuentra a 76 metros de la guardería.

Esperanza Bobadilla dueña de la guardería de Sedesol, dijo que por parte de la autoridad municipal no ha habido respuesta clara sobre la solicitud de retirar esta estación de combustible, pues va en contra de la Ley 5 de Junio, poniendo en riesgo la seguridad de 33 menores asistidos en la instancia.

Respecto a la falta de permisos como el diagnóstico de riesgo y autorización de uso de suelo, que les exige Protección Civil, señaló que ninguna estancia cuenta con este requisito y que únicamente se la han pedido a dicha guardería.

En tanto, mientras el resto de las estancias no presente este documento, “Mi Angelito” tampoco presentará el requisito, ya que resulta sumamente costoso.

“El diagnóstico de riesgo me lo están pidiendo a mí a raíz de que salió este problema, fui la primera porque este año también empezaron a pedírselas a las guarderías del IMSS, pero este año Protección Civil no hallaba que más pedirme, pero no dicen que las demás estancias tampoco lo tienen”.