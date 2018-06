Solares baldíos son problema ambiental

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Solares baldíos enmontados por todas partes, tanto en colonias populares como en el primer cuadro de la ciudad, es una de las quejas de los navojoenses.

Alma Ortega, vecina de la colonia Juárez, mencionó que la proliferación de solares o casas vacías llenas de hierbas es un problema en la ciudad.

“La situación es preocupante, sobre todo para nosotras las madres de familia, porque la hierba ocasiona animales”, expresó.

Mencionó que “es importante que las autoridades hagan algo al respecto no sólo por imagen sino por salud”.

Luis Arnoldo Ruiz, vecino de la colonia Constitución refirió que antes esta problemática era en las periferias y colonias, pero ahora hay solares y casas abandonadas en la zona urbana.

Recordó que el Ayuntamiento impulsó un programa sobre mejoramiento de la imagen de la ciudad, pero la situación sigue siendo la misma.

“Lamentablemente dicha propuesta no ha tenido eco, esta administración también hizo lo propio para darle solución a mencionada problemática y no se han conseguido los resultados deseados”, refirió.

Dijo también que estos lugares son idóneos para fomentar la delincuencia ya que ahí se ocultan malvivientes, dijo también que la enorme maleza sirve como criadero de animales.

Por último hizo un llamado a las autoridades municipales para erradicar o cuando menos aminorar esta problemática que se padece en muchas partes del Municipio.