Solamente llega a Sonora 22% de niños migrantes

Baja California y Chihuahua son otras alternativas para cruzar hacia EU, dice cónsul

Por: Mónica Miranda

El 22 por ciento del total de los menores migrantes no acompañados que salen de países de Centroamérica, llegan a Sonora con intención de cruzar a Estados Unidos, el resto se dirige a estados como Baja California y Chihuahua, indicó Henry Giovanni Ortiz Asturias.

El vicecónsul de Guatemala dijo que verifican en entidades mexicanas las condiciones en las que permanecen los menores al llegar a las estaciones migratorias, dado que negocian con los estados, el retorno a sus países de origen, ya que muchos de ellos al ver las condiciones complicadas para el cruce a Norteamérica, deciden regresar a sus hogares.

Otros tantos, comentó, prefieren asumir el riesgo completo y solicitar asilo en Estados Unidos.

“Es una decisión personal, en las oportunidades que hemos tenido nosotros de hablar con ellos, muchos de ellos declinan y deciden ya no volver a regrese, pero algunos vuelven a decir, lo vamos a intentar de nuevo porque su propósito es poder estar con su familia que por lo regular ya está en Estados Unidos”, expresó.

Detalló que caen nos son deportados de Estados Unidos, ya no hacen parada en Sonora o alguna Entidad fronteriza, ya que se les gestiona el viaje directo hasta su país de origen.