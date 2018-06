Sobrevive gracias a su creatividad

Por: Oviel Sosa

Don René Isaías Leyva Cruz, de 61 años de edad, trabajó por muchos años operando unidades de carga pesada. La mayor parte de su vida laboral se la pasó en Puerto Peñasco, donde formó parte de las filas del Ayuntamiento.

Su sentido humano lo llevó a incorporarse a programas sociales, con la firme intención de apoyar a la gente necesitada. Con su vocación por servir se fue ganando la simpatía de la ciudadanía, por lo que llegó a ser candidato para ocupar cargos públicos, pero en el camino se encontró con trabas que le ejercieron presión, lo que afectó su salud, porque se estresaba y hacia corajes, hasta sufrir un infarto que trajo consigo que su corazón se afectara. En su historial médico cuenta con cinco preinfartos y dos infartos.

El panorama que atravesó fue duro, porque al tener problemas de salud ya no pudo desempeñar su labor como chofer, ni estar activo en cuestiones sociales, factor que fue aprovechado para ser despedido, dejándolo sin el beneficio de una pensión.

Por ello buscó la manera de salir adelante y una religiosa le enseñó a elaborar pulseras con hilo de nailon. Hace más de ocho meses llegó a Ciudad Obregón, donde vive con su hija en una casa que renta en el fraccionamiento Urbi Villas.

Su hija le ayuda a hacer pulseras y lo atiende, debido a que su estado de salud es delicado, porque al caminar por distancias largas apoyado en un bastón, se agita, se marea y cae, por lo que permanece la mayor parte del tiempo sentado en una silla de ruedas.

Hoy en día se le puede encontrar en el estacionamiento de un centro comercial que se localiza por la calle Miguel Alemán, entre Zaragoza y No Reelección, en colonia Centro. En dicho lugar se instala a las seis de la mañana y permanece hasta las tres de la tarde de lunes a sábado, mientras que los fines de semana acude por las tardes a la Laguna del Náinari a ofrecer las pulseras que realiza.

Además, expresó que afortunadamente se ha topado con gente positiva que le ha colaborado comprándole pulseras. Actividad de la que se mantiene.

“Estoy agradecido porque he tenido buena respuesta, estoy contento porque la gente me ha apoyado y han llevado mi producto que elaboro con mis manos”, manifestó.

De esta manera, don René Isaías, oriundo del poblado de Vícam, quien de joven se aventuró y salió de su tierra buscando oportunidades de trabajo, ha encontrado en Ciudad Obregón un espacio dónde sentirse útil.