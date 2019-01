Sobrevive al Año Nuevo, pues “Vivo estás cool”

Con esta campaña, Cruz Roja intenta crear conciencia entre los automovilistas

Por: Esdrey Lara

“Vivo estás cool” no sólo el uso del cinturón de segu­ridad que te salva la vida, es la nueva campaña que Cruz Roja cual se empezó a implementar a nivel na­cional el 4 de diciembre y estará vigente hasta el 6 de enero, informó Javier Barreras Peralta.

El comandante de la be­nemérita en Navojoa dijo que la actividad es con la intención de concientizar sobre la importancia de las diferentes medidas de seguridad cuando se viaja en automóvil.

Comentó que la campa­ña se centra en dos de los seis principales factores de riesgo al conducir que son: el no usar el cinturón de se­guridad y los distractores; los otros cuatro son: condu­cir en estado de ebriedad, velocidad excesiva, no usar asientos porta bebés y en el caso de ciclistas o moto­ciclistas no usar casco de seguridad.

“La campaña consiste en difundir que no so­lamente el cinturón de seguridad puede ser un factor para salvar a una persona; también no usar distractores mientras se conduce puede hacer la diferencia”.

Detalló que el usar el cinturón puede reducir el riesgo y la probabilidad de morir en un accidente en un 50 por ciento tanto en el conductor, como en el co­piloto, mientras que en los ocupantes traseros hasta en un 75 por ciento.