Sobra dinero en Inifap; limita investigaciones

Temen empleados del organismo científico que los recursos “sobrantes” vayan a dar a las campañas políticas

Federico Chávez Manjarrez

Mientras a los científicos se les niegan recursos para sus trabajos, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) cada año hay subejercicios que posiblemente sean entregados a campañas políticas.

A través de una carta, investigadores del Inifap mostraron su inconformidad por la corrupción imperante en esa institución de investigación.

La misiva, de la cual se tiene una copia, aunque no viene firmada por el Siiinifap e investigadores, expresa que en Inifap, incluyendo el Campo Experimental Norman Ernest Borlaug, hay inconformidad y están hartos porque ninguna instancia en el país hace algo por frenar este mal.

“No es posible que se siga utilizando a la institución como una bolsa de dinero para el Gobierno Federal (Sagarpa) y como un centro de paso para la bola de recomendados de los políticos, muchos de ellos parásitos por muchos años del sistema político mexicano y que no tienen la preparación ni cumplen con el perfil para ocupar puestos directivos de importancia para la institución”, reclamaron.

Autoridades del Inifap, a las órdenes del doctor Rafael Ambriz Cervantes, encargado del despacho de la Dirección General, han infringido en forma continua y constante el contrato colectivo de trabajo que se tiene con el Sindicato Independiente de Investigadores de la institución.

Existen montos que el Inifap ha subejercido del 2014 al 2017 y ha regresado a la Federación, con altas probabilidades de que hayan sido utilizados en las campañas electorales del PRI, mientras que a los investigadores se les dice que se tiene poco presupuesto para investigación y que se está en época de austeridad.

En el Ceneb hay investigadores que no cuentan ni siquiera con una unidad para realizar su trabajo o han sido despojados de esa herramienta, explicaron, mientras que otros no cuentan con proyectos de investigación porque la administración del Inifap y del Centro Regional señalan que no hay presupuesto, lo cual es una mentira.

El 2014 se tuvieron montos subejercidos por 83 millones 516 mil pesos; en el 2015, 203 millones 794 mil pesos; en el 2016, 60 millones 637.7 mil pesos, y en el 2017, 69 millones 234.1 mil pesos, afirmaron.

“Y dicen que no hay dinero”, enfatizaron a través de esta misiva.

El representante del Siiinifap, José Luis Félix Fuentes, se desligó de esa misiva, pero dijo que todo ello es el sentir de algunos investigadores, por lo que se les respeta su opinión.