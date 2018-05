Sismo en China daña 1,500 casas

Un sismo de magnitud 5.7 grados sacudió ayer lunes la provincia de Jilin, en el noroeste de China, sin causar víctimas, pero sí daños significativos a más de mil 500 viviendas y afectaciones al servicio de energía eléctrica y telefonía móvil.

El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) informó que el temblor ocurrió a la 01:50 hora local en el distrito de Ningjiang de la norteña ciudad de Songyuan, en la provincia de Jilin, según un despacho informativo de la agencia estatal de noticias Xinhua.

El epicentro se ubicó a 45.27 grados latitud norte y a 124.71 grados longitud este, a una profundidad de unos 13 kilómetros.

Autoridades locales afirmaron que el temblor no causó víctimas fatales o lesionados, pero provocó daños a más de mil 500 hogares en Ningjiang, donde se han registrado más de 100 réplicas en las últimas horas.

An Pinglai, subdirector del distrito, informó que el Gobierno local revisa los riesgos de seguridad en las instalaciones de infraestructura, como embalses, diques y tuberías, así como campos de arroz, donde se han reportado varios agujeros profundos.

El sismo provocó afectaciones en varios caminos, e interrupciones en el servicio eléctrico de miles de inmuebles y la telefonía móvil en Ningjiang.

El pueblo sufrió un apagón después del terremoto y se reanudó el suministro de energía, dijo An tras señalar que las autoridades enviaron tiendas de campaña y otros artículos de socorro a Ningjiang para atender a los afectados.