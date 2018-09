Sindicato del Ayuntamiento logra la corona de Primera

Por: Javier Vázquez

En un lleno a reventar sobre las gradas del campo dos de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, se desarrolló la gran final del torneo municipal de futbol en su primera fuerza.

Ni los 90 minutos, menos los tiempos extras fueron suficientes para que saliera el equipo ganador de esta categoría, en donde tuvieron que irse hasta la ronda de penaltis, en el cual Sindicato del Ayuntamiento se impuso 7 goles por 6.

Durante el tiempo reglamentario las cosas quedaron empatadas a dos goles por bando, desde el primer minuto del encuentro Sindicato del Ayuntamiento se fueron con todo a buscar el resultado y rápido dio frutos al conseguir dos anotaciones Ángel Valenzuela quien tuvo uno de sus mejores encuentros del torneo, pero no todo fue color de rosa, los ahora campeones se cansaron ya que el esfuerzo físico por buscar la anotación hizo estragos en la media cancha y su nivel de juego cayó por momento, fue cuando los carniceros de Kowi aprovecharon para que Leobardo Cortez con un pedazo de anotación redujera ventajas antes de irse al descanso 2 goles por 1.

En la segunda mitad, las cosas continuaron así, hasta el minuto 45, apunto de pitar el final del encuentro, Ramón Trasviña llegó ante la duda del portero enemigo y este solo empujó el balón para mandarlo al fondo de las redes y con ello empatar el encuentro ante la celebración del público asistente en donde la mayoría eran de Sindicato de Kowi.

Así las cosas, el tiempo extra los equipos no se hicieron daño y pasaron a la tanda de penaltis en donde el portero de Sindicato del Ayuntamiento fue la gran figura, al parar dos penaltis y meter uno para el campeonato.

Después de finalizar al encuentro se pasó a la premiación en donde el presidente de liga Pedro Montoya entregó bonitos trofeos a lo mejor de la liga.

“Fue un partido muy parejo, pero nosotros demostramos que tenemos mucho producto de gallina, para sacar el resultado, me sentí confiado de tirar el penal ya que tengo 23 años, defendiendo la puerta y somos campeones, dedico este triunfo a mi familia, a mi esposa que este día fue su cumple años a ella le dedico este campeonato”, dijo Mauricio Verdugo, cancerbero del Ayuntamiento.