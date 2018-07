Sin energía, paralizan 25 pozos: AH

Por: Denisse Robles

La falta de energía eléctrica fue lo que ocasionó que en el transcurso del fin de semana dejaran de funcionar 25 pozos, lo que ocasionó falta de agua, principalmente, en el nororiente de Hermosillo, dijo Jesús Gilberto Carrillo Rojas.

El gerente de distribución y redes de Agua de Hermosillo (AH) mencionó que las tormentas ocasionaron el problema, en especial por los vientos que mueve el cableado.

“Son alrededor de 60 a 79 colonias, este lunes (ayer) amanecimos con una baja por la lluvia. Pudimos haber tenido un servicio óptimo, pero la baja de energía nos pega, con media hora que no tengamos electricidad el abasto en las tuberías no es el mismo, se sigue brindando el servicio, por no óptimamente”, comentó.

Para hoy, dijo, si es que no se presentan precipitaciones el servicio regresará a la normalidad y la dependencia trabaja con los pozos que ya se encuentran en operación todos.

Agregó que en esta temporada de lluvias es posible siga la misma situación, ya que con los fuertes vientos se ocasiona la falta de energía, aunque las lluvias no se registren necesariamente en el casco urbano.

Algunas de las colonias y comunidades afectadas con desabasto y baja presión fueron La Victoria, las del oriente Norte sobre el bulevar Morelos, López Portillo y hasta el Solidaridad que es la parte poniente de la ciudad.