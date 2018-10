Simona Halep fuera por lesión

La rumana Simona Halep, número uno en la Asociación Femenil de Tenis (WTA), se quedará sin participar en las Finales de WTA, debido a una lesión de hernia discal.

El torneo, que se llevará a cabo del 21 al 28 de octubre, enfrenta cada año a las ocho mejores raquetas del mundo, por lo que Halep manifestó que ha sido una decisión muy complicada.

“Siempre es difícil retirarse de un gran torneo. En realidad, creo que es la primera vez en mi vida”, subrayó en declaraciones al portal de la Asociación.

“Es realmente importante y significó mucho para mí porque me clasifiqué cinco años seguidos. Me siento triste por no competir, pero a veces sucede. Este torneo, debido al formato, porque juegas todos los partidos. Es realmente difícil competir aquí y tienes que estar al 100 por ciento cada vez”, apuntó.

“Quería acabar 2018 a lo grande, tras un año tan increíble, pero tristemente mi lesión en la espalda no ha sanado como esperaba y tengo que poner cuidado en mi salud a largo plazo”, explicó.

Este año había sido el mejor en la carrera de la rumana, debido a que llegó a la final del Abierto de Australia, Premier 5 de Roma y Cincinnati, además se coronó en Roland Garros y así obtener su primer título de Gran Slam.

El certamen, entre el 21 y 28 de octubre, reparte una bolsa de siete millones de dólares, y la holandesa Kiki Bertens, décima en el ranking del circuito femenino, ocupará el lugar de Simona.

A finales de septiembre, durante un entrenamiento en Wuhan, China, se lesionó y se realizó a una resonancia magnética tras abandonar su partido de primera ronda en el Abierto de China y se detectó una hernia de disco lumbar.

A la semana siguiente, abandonó en la primera ronda el Abierto de China, categoría Premier Mandatory.