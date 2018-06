Silvia Pinal no verá su serie

La primera actriz asegura que la grabación la están haciendo sin su autorización

EL UNIVERSAL.-

“Ni la quiero ver”, dice Silvia Pinal sobre su serie biográfica, y es que aunque parecía que la actriz estaba de acuerdo con esta producción de Carla Estrada para Televisa, este martes declaró otra cosa a los medios de comunicación al preguntarle sobre el avance de su serie y si la vería.

“La están haciendo sin mi consentimiento. A ver qué hacen, y no es que no la autoricé, ni siquiera me pidieron permiso, no importa, ahora como que se da ahí una cosa de libertad general que la gente está aprovechando. Si se están basando en el libro está bien entonces”, compartió.

No obstante, la declaración que provoca duda sobre si Silvia se refería a otra serie que se está haciendo además de la de Carla Estrada es que al preguntarle si no había hablado con la productora sobre la situación, contestó:

“Sí es la productora, pero que yo sepa Carla Estrada no está teniendo qué ver con eso que están haciendo por fuera, no sé”.