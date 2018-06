Siguen taxistas con protestas

Están en desacuerdo con operación de Uber en Hermosillo

Por: Mónica Miranda

Taxistas continúan con las protestas en Hermosillo por desacuerdo con la operatividad de transportes privados como Uber, ya que aseguran siguen sin cumplir la ley.

Los taxistas señalan que Uber les provoca pérdidas económicas; además, la consideran competencia desleal, pues los operadores no pagan impuestos como ellos.

José Octavio Tostado Cruz, representante de los taxistas de la compañía Canal 10, en una ocasión pasada, junto con decenas de sus compañeros, exigió a la Dirección del Transporte en Sonora condiciones igualitarias.

“No entra Uber ni ninguna otra empresa a Hermosillo. Nosotros lo decidimos, no le tenemos miedo a Uber o cualquier otra empresa internacional. No hay ningún problema, mientras entremos con el mismo esquema y la misma competencia. Si quieren entrar a Hermosillo que se consigan concesiones como han hecho el esfuerzo todos los compañeros de aquí”, reiteró.

Los taxistas se concentraron en el bulevar Morelos y Progreso para recorrer la primera vialidad mencionada y continuar rumbo a Palacio de Gobierno, por el bulevar Rodríguez.

Cabe destacar que esta protesta pacífica forma parte de una manifestación a nivel nacional en contra de la operación de Uber en todo México, Sonora y Hermosillo.

Las principales protestas de los trabajadores del volante van relacionadas a que ellos, a diferencia de los choferes de Uber, sí pagan impuestos y cuentan con los permisos correspondientes para operar en Hermosillo.

Sin embargo, los operadores de Uber no cuentan con un padrón específico en Sonora y tampoco pagan gravámenes, situación que les genera una desventaja económica a los taxistas, dijo.