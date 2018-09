Siguen sin clases niños de El Recodo

Ma. Guadalupe Vázquez

Padres de familia continúan con la toma de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la comunidad de El Recodo, en Navojoa.

Lucía Yocupicio Anguamea, representante de los padres de los padres de familia expuso que desde el pasado jueves 13 de septiembre se organizaron para exigir a autoridades de la Secretaría de Educación escuche las necesidades.

“No contamos con maestros, no hay cableado eléctrico porque se lo robaron hace unos días, la cancha no tiene tejaban, y el plantel no cuenta con conserje”, expresó.

Comentó que su exigencia es solución lo más pronto posible para que los niños no pierdan más días de clases.

“Esperamos que el delegado de la SEC atienda nuestras peticiones y dé solución lo más pronto posible”, señaló.