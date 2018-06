Siguen campañas en redes sociales

Por: Fabiola Navarro

Al iniciar la veda electoral, Guadalupe Taddei Zavala declaró que Sonora está lista para enfrentar una jornada limpia, tranquila y en paz, pero en las redes sociales el periodo de descanso aún no inicia.

“Estamos listos en todo lo que a las instituciones electorales le compete hacer, para que cada sonorense que acuda a votar el domingo encuentre su boleta para emitir su voto”, señaló la consejera presidenta del Instituto Estatal Electora y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora.

Los órganos electorales en la Entidad han trabajado de manera coordinada para el 1 de julio y la ciudadanía debe acudir temprano a las urnas, tomando en cuenta las condiciones del clima que imperan en el Estado.

“Las casillas empezarán a instalarse a las 7:30 de la mañana, para empezar a recibir a los electores a las 8:30 y cerrarán a las 18:00 horas o cuando haya votado el último elector”.

EN LO FEDERAL

En lo que concierne a los cargos federales, en Sonora se registraron tres fórmulas para contender por el Senado de la República, así como 21 para las 7 diputaciones, además del registro de una fórmula de candidato independiente por el Distrito 06 de Cajeme, para lo que se distribuyeron 6 millones 675 mil 220 boletas electorales, para las tres elecciones: Presidencia de la República, Senaduría y Diputación Federal.

Se implementaron, de manera coordinada, mecanismos para la recolección de los paquetes electorales al término de la jornada, que contarán con dispositivos de apoyo para los presidentes de las mesas directivas de casilla.

Llamó a los votantes sonorenses, y a la ciudadanía en general, a consultar las páginas de ambos organismos, en las cuales se puede encontrar información útil para el día de la jornada, como es la ubicación de la casilla, así como quiénes son los aspirantes registrados para el distrito local o federal o Ayuntamiento que les corresponde.

EL PREP

Destacaron que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el IEE Sonora, contará con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mecanismos de consulta para la ciudadanía, que empezará arrojar resultados de las casillas a partir de las 20:00 horas.

Sin embargo, destacaron que la información programa no es oficial, por lo que hay que esperar a los cómputos que se realizarán a partir del lunes en aquellos distritos y municipios con hasta 20 paquetes electorales.

EN REDES SOCIALES, SIGUEN CAMPAÑAS

Aunque la veda electoral está en vigor desde ayer, en redes sociales no se cumple y sigue apareciendo publicidad a favor o en contra de los candidatos a la Presidencia de la República, principalmente.

Si bien las páginas oficiales en Facebook de los aspirantes Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, publicaron que esos espacios no estarán disponibles hasta el 1 de julio, en cumplimiento con las disposiciones legales, hay otros sitios en donde sí se hacen propaganda.

La página de José Antonio Meade Kuribreña, en la misma plataforma, no tiene esta leyenda; sin embargo, no se han hecho nuevas publicaciones.

Hay sitios y medios de comunicación con tendencias políticas que marcan la preferencia por diferentes postulantes, así como grupos de simpatizantes que siguen haciendo propaganda política.

Continúan difundiendo encuestas que benefician a ciertos candidatos y la supuesta tendencia que marca la pauta para las elecciones del 1 de julio.

Aún cuando el INE establece en la veda en medios tradicionales, es difícil regular la propaganda política en redes sociales, que también aplica para las y los ciudadanos y no sólo para los políticos, servidores públicos, candidatos, entre otros.

Sin embargo, son los y las ciudadanas quienes más publicaciones electoreras hacen de cara al 1 de julio, además de denunciar supuestas compras de votos a través de videos en Facebook o en WhatsApp.