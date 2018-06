Siguen caminos sin guías viales

Se quejan los transportistas por falta de señales en las calles



Por: Francisco Minjares

Las autoridades han hecho caso omiso a las peticiones de los transportistas de instalar señalamientos en los caminos del Valle del Yaqui, aseguró el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Abraham Fierros Morales.

El dirigente de ese organismo del transporte explicó que debido a la respuesta nula por parte de las autoridades de los llamados que se hicieron a través de medios de comunicación y otras instancias, se programó entregar un oficio formal a la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

Añadió que dentro del oficio en el que se hará la denuncia se van a incluir muestras de fotos para hacerles ver “con peras y manzanas”, cómo están.

Añadió que aunque en algunos cruceros sí hay altos, éstos no cumplen con los requerimientos de tamaño debido a las distancias que se tienen, lo cual afecta sobre todo a los transportistas de carga que vienen de fuera.

“Si eres local no pasa nada, pero los accidentes que hemos tenido en los cruceros son de tráileres de fuera, no conocen, no ven, y si lo ven, lo hacen cuando ya lo tienen encima y esos aparatos tan grandes no pueden maniobrar tan fácilmente”, indicó.