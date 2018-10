Sigue protesta por elecciones

Vecinos de Cócorit, inconformes con decisión de la Comisaría

Por: Francisco Minjares

A una semana de la elección de comisarios y delegados en Cajeme, un grupo de manifestantes se mantiene por fuera de la Comisaría de Cócorit.

Los manifestantes, entre los que se encuentra Francisco Toledo, aseguran que la elección de Martha Elena Ramírez Calderón para el cargo, no fue democrático y están pidiendo que se repita el proceso.

Por su parte, la líder yaqui en Tajimaroa, Faustina Fuentes, aseguró que no se tomó en cuenta a ese poblado, ni a Loma de Guamúchil.

Al respecto, el regidor étnico, José Víctor Buitimea Álvarez, dijo que sí se les consideró para la jornada electoral.

Los inconformes se mantienen por fuera de la Comisaría, incluso durante la noche, y están a la espera de que se les dé respuesta, aunque la autoridad municipal haya dicho que no es viable que se lleve a repita.