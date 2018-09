Sigue juicio migratorio contra ex tesorero

Villalobos Organista está recluido en Phoenix, Arizona

Por: Mónica Miranda

Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda del Gobierno de Guillermo Padrés, continúa siendo procesado en Phoenix, Arizona, desde enero de este año por un proceso que emprendió el juez de Migración en su contra, confirmó Darío Figueroa Navarro.

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que es el único ex funcionario que sigue en territorio estadounidense, buscado por esta dependencia por delitos de corrupción en Sonora.

“Continúa uno de ellos todavía allá, bajo la jurisdicción del juez de migración en Arizona, Carlos Villalobos”.

Señaló también que están pendientes siete procesos judiciales abiertos en contra de personas que laboraron en el anterior Gobierno en niveles de Secretarías, direcciones y encargados de oficinas, por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, desvío de recursos, peculado, entre otros.

Figueroa Navarro mencionó que desconocen la fecha en la que vayan a deportar al ex funcionario a México para ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de corrupción que se le imputan.

Sobre los 38.7 millones de pesos que acaba de recibir el Gobierno del Estado por parte de la PGR federal, por recuperación de daño patrimonial, señaló que esperan que este tipo de recursos sigan llegando a las arcas estatales.