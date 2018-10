Sienta precedente revisión a las LED

Ya se analiza el tema en Comisión de Cabildo, dice Arrayales

Por: Francisco Minjares

El tema de las lámparas LED está siendo analizado por la Comisión Anticorrupción y Transparencia de Cabildo, para informar a la ciudadanía sobre la aplicación de los recursos y las condiciones en que se dio el contrato, el cual, en caso de algún incumplimiento de parte de la empresa Óptima Energía, pudiera ser renegociado o, incluso, revocado.

El regidor Rosendo Arrayales Terán dijo que él mismo lo presentó ante Cabildo y ya se encuentra siendo estudiado, lo cual no sólo garantiza una respuesta a la ciudadanía, sino que se deja un precedente de que ese tipo de convenios, en los que no se revisaba el contenido de los mismos, ya no pueden seguirse otorgando.

“Este tema ya está siendo tomado en cuenta en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia. El jurídico del Ayuntamiento está también ya revisando y ellos van a hacer su parte y nosotros la nuestra, porque queremos darle una respuesta a la sociedad de en qué términos se aprobó, cuánto nos está costando, cuál es la eficiencia del servicio y queremos, sobre todo, dejar un precedente de que antes se aprobaban convenios, acuerdos de esta naturaleza sin revisarlos a detalle; entonces, eso debe de cambiar”, manifestó.

Al respecto, el edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emeterio Ochoa Bazúa, dijo que las lámparas LED generan ahorros económicos anuales en el consumo de energía eléctrica y la ya citada Comisión debe encargarse de analizar los estados financieros para ver en qué se están aplicando esos ahorros para darlo a conocer a la ciudadanía.

“Es importante que la Comisión Anticorrupción analice el contrato de las lámparas LED y que también la ciudadanía sepa, se entere, de todos y cada uno de los procesos que se han llevado a cabo con las luminarias, que son más de 27 mil que la compañía puso y que genera un ahorro anual, y que ese ahorro anual debería de usarse en el mantenimiento de las mismas, en las reparaciones y, lo que nosotros hemos visto es que las lámparas, todas tienen una garantía y que el problema no es en sí la lámpara, sino algún conector, un cable, o problemas de vandalismo. Pero lo importante es que esta comisión aclare, que se vean los estados financieros, los ahorros y que la gente sepa en qué se han invertido esos ahorros.”

Ambos regidores coincidieron en que se debe analizar el contrato para determinar si hay algún incumplimiento por parte de Óptima Energía, para que se puedan tomar las medidas jurídicas y determinar las acciones de anular o renegociar dicho contrato.