Sí habrá desempate entre GGG y “Canelo” Álvarez

El propietario de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, anunció que se ha llegado a un acuerdo para que se realice la revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin.

“Feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre”, tuiteó el ex boxeador. No hay detalles de cuál fue el acuerdo entre las dos partes.

Al mediodía del miércoles se cumplió el plazo puesto por Golden Boy Promotions y no se había llegado a un acuerdo para pactar la revancha en septiembre entre el kazajo Gennady Golovkin, quien no consideró justa la oferta que le daba la empresa de Óscar de la Hoya para enfrentarse por segunda vez al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Tanto Golden Boy Promotions como GGG Promotions esperan que la segunda batalla entre “Canelo” y Golovkin será mucho mejor, financieramente hablando que la de septiembre de 2017, y por ende se espera que tanto el popular mexicano como el ídolo kazajo sumen la mejor bolsa de su carrera.