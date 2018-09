Será directa Natalia Jiménez

Con Natalia Jiménez, todo es “la pura buena onda”.

Y eso, asegura la vocalista del extinto grupo La 5a. Estación, se notará desde el arranque de las transmisiones de La Voz… México, donde desempeñará el papel de coach junto a Carlos Rivera, Anitta y Maluma.

“O soy la mala o la muy buena onda, porque soy muy directa, muy sincera, no voy a medias tintas, y eso, a mucha gente, le puede caer mal. Yo tiro buena onda, pero con mucha sinceridad. Creo que es lo mejor en un programa de esta naturaleza, con las emociones a flor de piel.

“Hay buenos cantantes y hay unos que no tanto, por eso hay que ser directos, claros. Hay chicos, bueno, sobre todo chicas, que son buenísimas. Algunos llegan cantando bien, pero podrían hacerlo mejor”, dijo Jiménez, en entrevista.

Originaria de España, radicada en Miami y con muchos proyectos en México, Natalia, de 36 años, aseguró que ha hecho muy buena química con sus compañeros del programa producido por Miguel Ángel Fox.

“Carlos es como el ‘presidente’ de La Voz, conoce a todos, es muy carismático, les pide la cartilla de identidad, el RFC, tiene sus tácticas para conquistar.

Anitta, como todavía no habla bien español, lo que quiere es echarse al bolsillo a todos con su sensualidad. Es muy de ‘mmm, sí, ¡ven! Soy yo, toda tuya, quédate conmigo’. Y Maluma… ya sabemos cómo es, todos y todas se quieren ir con él… ya le sabe muy bien”, apuntó.

Luego de varias semanas de grabación de las audiciones y las batallas, el programa comenzará este domingo, a las 20:00 horas, por Las Estrellas, con Lele Pons en el que será su debut como conductora.

Ambas, dijo la española, conocida por canciones como “Creo en Mí” y “Quédate con Ella”, han hecho buenas migas y se cayeron muy bien desde que comenzaron las grabaciones.