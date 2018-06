Sequía, locatarios y Liga Suprema

La sequía es un problema muy serio en la región (en todo Sonora y en algunos países). Aquellos políticos que traen como bandera la solución a esta problemática les aseguro 100 por ciento que no es cierto. El agua, como el petróleo, va a producir enfrentamientos entre algunos países (incluso ya se está dando), pero volviendo a nuestra región, los mantos acuíferos se están desbastando por el mal uso y, por consiguiente, el aumento de sales, que trae como consecuencia que dichos mantos no sean aptos para el uso de los seres vivos. La Conagua (Comisión Nacional del Agua) debe regular el uso de los pozos agrícolas y poner un hasta aquí a la extracción de líquido para uso en los campos y determinar las prioridades. Todavía no me explico cómo en estas fechas se estén regando cultivos como el algodón, que requiere de grandes cantidades de agua. La gran pregunta sería: ¿Quién autorizó estas siembras?, habiendo comunidades establecidas cerca de las plantaciones que son prioridad para el uso de ese líquido. ¿Usted, qué opina?

Los locatarios del Mercado eligieron a su presidente de la mesa directiva, donde, por cierto, no hubo mucha participación. Les valió, ya que fueron a votar solamente 89 miembros, de 200, resultando ganador David Ríos con 46 sufragios, Javier Barbuzón con 28 y Flavio Espinoza con 11. Todavía no me explico cómo es que a los dirigentes de esta agrupación algunos partidos los quieren tratar con algodones, incluso hasta les dan hueso, ¡cuando no pintan para nada! Juntan más gente los accidentes de carro que ellos.

La Liga Suprema de Beisbol terminó actividades de su rol regular. Hoy sábado inicia la postemporada con las siguientes series: Toros de Navojoa contra Gallos de Huatabampo, Charros de Chucarit contra Rieleros de Empalme, La Tribu de Navojoa contra Bravos de Obregón y Águilas de Álamos contra Yaquis de Obregón. Son a ganar 3 de 5. Quiero felicitar al presidente del circuito, licenciado Héctor Landa, por promover de manera pragmática este deporte en el sur de Sonora y donde participan equipos de Navojoa, Huatabampo, Ciudad Obregón, Empalme, Álamos, Etchojoa y, próximamente, Hermosillo. Guaymas es otro de los conjuntos que ya han participado, pero pidió permiso por este año. ¡Muchas felicidades, licenciado Héctor Landa!

¿Y los 10 millones del estadio? (Es que ya andan promoviendo la construcción de uno nuevo como prioridad).

¿Los informes de la Expo?

¿Los baños de las plazas de Álamos y Navojoa?

¿Los informes de los parquímetros?

