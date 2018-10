Señala Cuarón racismo en mexicanos

REFORMA

El mexicano también es racista y no lo acepta, asegura Alfonso Cuarón.

“Estoy haciendo generalizaciones, no hablando de cada uno de los mexica­nos, hay esta tendencia de ser bien campechano, donde nos sentimos incluyentes, que nos ofendemos mu­cho de las actitudes de otros países, con mucha razón apun­tamos a las actitudes de Trump, al racismo dentro de Estados Unidos.

“Tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio y que lo tenemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo de este País”, compartió el director en conferencia de prensa.

El ganador del Óscar presentó “Roma” en el Festival Internacional de Cine de Morelia, cinta en la que retrata un Méxi­co de 1970 a través de la empleada do­méstica de origen Mixteca de una fami­lia de clase media.

Y aunque sostuvo que muchos no lo consideran una voz que pueda criticar la situación del país, por no vivir en Méxi­co, aseguró que el rechazo a la caravana migrante por parte de muchos mexica­nos es un claro ejemplo de xenofobia.

“Sé que estos comentarios a mucha gente les ofende, dicen que hable por mí mismo, que yo no vivo en México y que por eso no me puedo dar cuenta.

“Es evidente con la caravana migra­toria, los comentarios que han nacido del público, así como han existido muestras entornes de solidaridad que son maravi­llosas, han habido comentarios que son idénticos a los de Trump sobre los mexi­canos”, añadió.

Durante la charla con medios, previo a la alfombra roja de esta noche, también platico parte del proceso de filmación que tuvo la película, protagonizada por Mari­na de Tavira, y Yalitza Aparicio.

Una de las peculiaridades del rodaje es que los actores nunca conocieron por completo el guion.

“Como actriz el principio del proceso fue complicado porque tenía que dejar de pensar como normalmente ataco al per­sonaje o una escena. Entiendo el cerebro del actor de manera bifrontal, que siem­pre está batallando con el personaje para ver cuál gana”, dijo la actriz.