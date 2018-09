Seguridad Pública y barca de Guaymas en Cabildo

Mientras que en Cajeme ya se habla de que Francisco Cano Castro puede ser el “as bajo la manga” de Sergio Pablo Mariscal Alvarado para Seguridad Pública, en Hermosillo esbozan la posibilidad de que el almirante del Cuerpo de Infantería de la Marina, Marco Antonio Ortega Siu, sea quien encabece esa dependencia.

Los que en Ciudad Obregón conocen a Cano Castro afirman que realmente sabe de las responsabilidades de un Jefe de la Policía, pues ya ha desempeñado diversos cargos en las corporaciones de Sonora y experiencia tiene mucha.

Habrá que esperar ahora a ver si en realidad lo designan o su nombre salió a relucir solamente como una distracción para que ya no anduvieran detrás del Alcalde electo en busca de los nombramientos.

Ojalá el nuevo titular de Seguridad Pública realmente trabaje para los cajemenses y no en su beneficio propio, pues el actual, Antonio Gutiérrez Lugo, el “amigo” de los tirabichis, le valió un sorbete su compromiso y se dedicó más bien a usar su puesto como presión para que sus dompes tuvieran siempre trabajo en las diversas obras del municipio.

Y ya ven lo que resulta, diría una canción: un municipio con altos niveles delictivos, entre los más graves los homicidios, robos a domicilios y a empresas.

Llegó con grandes expectativas de poner orden, debido a su formación policiaca, pero en realidad deja un municipio en desorden.

Pero para Hermosillo, de acuerdo a los enterados, viene alguien que se me antoja mejor para Seguridad Pública Estatal, pero todavía falta por confirmarse.

Se trata, ni más ni menos, del militar responsable de la cacería en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Dicen que en esas operaciones, los comandos de élite de la Marina, lo mejor de los mejores en las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas mexicanas, estuvieron bajo el mando de Ortega Siu en la sierra de Durango y ahora llega de enfrentar a los Zetas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Pues si eso sucede, a como lo afirman ya algunos conocedores, la delincuencia la tendrá difícil en Hermosillo.

BARCA DE GUAYMAS

En la sesión de Cabildo, casi casi de despedida de la tarde de ayer, el regidor panista Joaquín Armendáriz Bórquez estuvo a punto de cantarle al alcalde Faustino Félix Chávez la canción “La barca de Guaymas”.

Pero como no es muy entonado, solamente le recitó un párrafo en alusión a la llegada de la actual administración municipal:

“Así llegamos, con el ímpetu de las velas tan blancas”, sostuvo, “y así nos vamos, con la muerte en el alma” en alusión a las tristes caras de casi todo el cuerpo edilicio que, por cierto, aprobara, con 15 votos a favor y siete en contra, el texto que el Presidente Municipal leerá como tercer informe de labores, que no de gobierno.

Los reclamos de por qué no se estuvo a la altura de lo que los ciudadanos querían, no se hicieron esperar durante la asamblea.

Y a eso, poco hay que agregarle. Los cajemenses juzgarán.

