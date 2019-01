Seguridad, principal demanda de la ciudadanía

Oviel Sosa

El 2018 quedó y en él se escribieron muchas páginas que quedan para el análisis y la reflexión.

Para este año, para los cajemenses es prioritaria la seguridad, por lo que solicitan a las autoridades se aboquen a este renglón, que se tiñó de rojo el 2018 por los múltiples asesinatos registrados en el Municipio.



Al salir a la calle y cuestionar a las personas sobre los temas en que deben trabajar las autoridades, la mayoría planteó como principal la vigilancia.

“Considero que deben trabajar en la seguridad, porque hay mucha delincuencia, asesinatos y robos”, expresó Ana Valencia, estudiante de Enfermería.

El año pasado cerró con 278 homicidios y en el arranque de éste la violencia no ha cesado, lo que genera incertidumbre entre la población.

“No es que me muera de temor al salir de mi casa, pero sí salgo viendo la posibilidad de ser afectado por la ola de robos y asaltos”, comentó Arturo Sánchez, comerciante.

Otro rubro que la gente encuestada señaló como parte fundamental para mejorar el accionar como sociedad es en cuanto a servicios públicos.

“En mi colonia el drenaje sanitario no sirve; a cada rato salen fugas”, manifestó Olivia Pérez, habitante de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller (410).

En cuanto al alumbrado, expusieron que las lámparas en ciertos sectores, sobre todo en el sur, no encienden, por lo que debe ser atendido a la brevedad.

“Deben trabajar en el alumbrado de las calles”, señaló José Valdés, vendedor de pan de dulce.

La pavimentación ha sido un tópico que provoca descontento por lo deteriorada de la carpeta asfáltica en distintos puntos, y este renglón es algo que la población pide que también se atienda con premura.

“Hay muchas calles en mal estado”, comentó Francisco Zamora, lavacarros.

La ciudadanía que emitió su punto de vista, y colocó a la seguridad, empleo y servicios públicos como los puntos prioritarios que las autoridades deben atender en este 2019.