Sector hortofrutícola no prevé afectaciones por “Sergio”

No obstante, se tendrá que esperar para evaluar la situación, una vez que dé punto el terreno.

El presidente de la Asociación de Productores Hortofrutícolas del Yaqui y Mayo (Aphym), explicó que, como ya tenían información de la llegada del fenómeno meteorológico, se prepararon con la aplicación de productos contra hongos y bacterias, que pueden presentarse después de las lluvias, por la humedad en el cultivo.

Señaló que además, se realizaron trabajos para el desagüe para que no se inundara el terreno.

“Aunque no es normal que se registren lluvias en estas fechas, estábamos preparados para hacerle frente”, reiteró.

Apuntó que los cultivos establecidos en el Valle del Yaqui y Mayo son: chile, pepino, calabaza temprana, espárragos y poca sandía. Los cultivos como tomate y papa, se siembran en noviembre y diciembre.