Se va de largo e impacta auto

En el percance no se registraron víctimas, pero sí daños cuantificados en más de 15 mil pesos; el hecho, en Navojoa

REDACCIÓN.-

Un choque entre una camioneta y un sedán Honda dejó daños materiales superiores a los 15 mil pesos.

Los hechos ocurrieron sobre la intersección de No Reelección y Rosales, en la colonia Reforma, en Navojoa, alrededor de las 11:00 horas de ayer.

La pick up circulaba de oriente a poniente por la calle Rosales; no obstante, al llegar al cruce con el bulevar No Reelección no respetó el alto.

Dicha acción provocó que se impactara en el costado izquierdo contra el Honda, el cual se desplazaba por el bulevar No Reelección, en dirección sur a norte.

En el incidente no se reportaron personas lesionadas y elementos de Tránsito brindaron asistencia vial para evitar congestionamiento vehicular.