Se suman cajemenses a exigencia de justicia ABC

Son ya nueve años de impunidad y los ciudadanos realizan caminata

Fabiola Navarro y Mónica Miranda

Como cada aniversario, cajemenses marcharon en exigencia de justicia, a nueve años de la tragedia de la Guardería ABC, que hasta la fecha no tiene a los responsables en la cárcel, por lo que se considera un crimen impune.

El contingente partió desde la intersección de Michoacán y Guerrero, para culminar en el memorial que se hizo en honor de los 49 fallecidos en aquél trágico incendio, ocurrido un 5 de junio de 2009.

Al grito de “¡No debió morir!” se hizo el pase de lista de cada uno de los niños: María Magdalena Millán García, María, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera, Ana Paula Acosta Jiménez, Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marián Ximena Hugues Mendoza, Nayeli Estefanía González Daniel, Ximena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli Meza, Ian Isaac Martínez Valle, Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cázares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez,

Martín Raymundo de la Cruz Armenta,Julio César Márquez, Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Émily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Daniela Guadalupe Reyes Carretas y Juan Carlos Rascón Holguín.

Durante la marcha, con consignas y lonas contra las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Estado, reprochaban la impunidad que existe en las investigaciones del caso.

El evento concluyó con poemas y un pequeño festival artístico en honor de los niños fallecidos y a sus padres, así como a quienes viven las secuelas de las quemaduras, externas e internas.

Cabe destacar que durante el día se estuvieron realizando eventos en memoria de las víctimas en diferentes instituciones escolares, y en algunas de ellas sus alumnos lanzaron globos de color blanco al cielo.

Sofía se salvó del incendio

El dolor en el hombro derecho llevó a la madre de Sofía Miranda Guerrero, Anayanci Guerrero, a una consulta médica por lo cual no pudo llevar ese 5 de junio a su hija a la guardería.

“Debido al fuerte dolor, me llevé conmigo a la niña, horas más tarde me estaban llamando para decirme lo ocurrido y yo no lo podía creer”.

Por cuestiones de trabajo, ahora viven en Ciudad Obregón y Sofía, de 10 años de edad actualmente, recuerda muy poco de su estancia en la Guardería ABC.

Tiene recuerdos leves de su amiguita Ximena, quien lamentablemente falleció en el incendio yla madre de la pequeña es hoy su madrina de bautizo.

RECUERDO EN HERMOSILLO

El redoble de los tambores fue la señal que indicó el inicio de la marcha en memoria de los 49 niños y niñas que hace 9 años perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

El grito ¡ABC nunca más! hacían sonar el claxon de los automovilistas pasaban por el periférico sur y el bulevar Vildósola.

Los papás víctimas de la tragedia pedían con mensajes en pancartas la solidaridad de la comunidad hermosillense para unirse a esta marcha solemne, la cual a nueve años del siniestro ha quedado marcada en la actividad cotidiana de las familias, quienes mantienen presente este como un día de luto en sus vidas.

Un nutrido contingente de alrededor de mil 500 personas partió a las 6 de la tarde de las ruinas de lo que fuera la estancia infantil, ubicada en la colonia Y Griega en Hermosillo.

“Ya estamos cansados llevamos 9 años”, gritaba un grupo de niños sobrevivientes de ABC, quienes avanzaban en la mitad del contingente, todos con playera morada.

Un grupo de jóvenes, caracterizados en un performance, desfilaba también por la causa, con un enorme corazón ficticio que cargaban sobre una base de madera, con el mensaje “Dios sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas”.