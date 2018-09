Se roba padre a su propia hija

Agrede a su ex suegro para apoderarse de la menor de cuatro años

Una niña de cuatro años fue robada de su domicilio por su papá, en la Comisaría Rosales.

El presunto Responsable entró a la fuerza en compañía de uno de sus hermanos, al domicilio donde se encontraban la ex pareja del agresor, su hija y el abuelo materno.

Los señalados golpearon al abuelo materno de la menor, para apoderarse de ella y salir huyendo del lugar, desconociéndose hasta ayer su paradero.

La madre de la pequeña denunció el hecho ante las autoridades de que el padre de la infanta llegó a la casa y de manera violenta se la llevó.

Para no afectar las investigaciones, las autoridades no revelaron los nombres de los agresores ni afectados, pero que ya está por lanzarse la alerta ámber, en dado caso de no dar con la menor.