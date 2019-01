Se reincorporan unidades del transporte urbano

Ante el regreso a clases, a partir de mañana lunes circulan desde las 5 de la mañana para terminar sus rutas a las 10 de la noche

Por: Mónica Miranda, Fabiola Navarro y Luis Robles

Mañana lunes se reincorporará la totalidad de las unidades del transporte en Hermosillo, por lo que en total circularán 250 unidades por la ciudad, debido a que concluye el periodo vacacional para educación básica en el Estado, indicó Apolinar Castillo Valdez.

El dirigente del Sindicato de Sictuhsa dijo que durante los días festivos estuvieron en servicio únicamente 150 unidades del transporte en las diferentes líneas, las cuales operaban con horarios de fines de semana, es decir, la hora de entrada era alrededor de las 5:30 de la mañana y salida a las 8 de la noche.

Detalló que a partir de mañana lunes salen a circular desde las 5 de la mañana, para terminar sus rutas a las 10 de la noche.

“Eran menos las unidades por los compañeros que andan de vacaciones. Los camiones andan un poco más holgados con los horarios, por lo regular andan con horarios de fin de semana por la afluencia de gente y los demás camiones los están detallando y en reparación”.

Respecto a la seguridad en las unidades, señaló que no se han registrado asaltos desde hace aproximadamente un mes, cuando se implementaron estrategias en coordinación con Seguridad Pública estatal para detener los robos y ataques.

“Ha habido una gran aceptación por parte de Seguridad Pública, ha habido incidentes menores pero se han detectado a tiempo porque la autoridad ha actuado”, concluyó.

OPERA CAJEME

CON 183 UNIDADES

Hoy reanudan clases en más de 700 planteles de educación básica en Cajeme, así como en preparatorias y universidades, después del periodo vacacional decembrino.

Para atender a la población estudiantil que utiliza transporte público, así como al resto de los usuarios, Cajeme cuenta con 183 unidades, informó Gilberto Cornejo Clark.

El delegado regional del Transporte informó que deben circular con 207, pero únicamente se cuenta con 87 por ciento de las unidades.

Cabe resaltar que los estudiantes cuentan con 2 pasajes gratuitos al día.

CONTINUARÁN FRENTES FRÍOS

EN ESTE REGRESO A CLASES

Ante el inicio de clases mañana lunes, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que se espera para esta semana el frente frío número 23, por lo que recomendó a las madres de familia no confiarse y abrigar bien a sus hijos, principalmente entre las 5:00 y 8:00 horas.

Edmundo Valdez Reyes, director de Protección Civil, recordó a los padres de familia que durante esta etapa invernal, los niños son los más vulnerables ante los embates de las bajas temperaturas, donde prevalecen las infecciones de garganta y gripe, como las principales enfermedades.

“Hay que conocer los horarios de cada una de las rutas del transporte público, para estar el menor tiempo posible expuestos al clima helado, principalmente en las mañanas, que es cuando se registran las temperaturas más bajas”, precisó.

Detalló que existe un factor muy importante en accidentes, que consiste en no tomar los tiempos necesarios para su traslado a la escuela, por lo que al momento de conducir no respetan los señalamientos, los límites de velocidad y no son tolerantes con los otros conductores, por lo que deberán ser extremadamente cuidadosos, debido a que a partir de las 7:00 a las 8:00 horas se registran mayor número de percances viales.

“En la siguiente semana, existen condiciones climatológicas para que se generen nublados, mismos que podrían propiciar precipitaciones aisladas, por lo que las bajas temperaturas continuarán y serán las que ocasionen enfermedades si no se protegen correctamente, principalmente de 5:00 a 8:00 de la mañana, que es cuando más helado se encuentra”, puntualizó.