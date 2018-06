Se rebelan enfermeros

Por: Denisse Robles

La tarde de este viernes decenas de enfermeros de diversas instituciones de salud pública se manifestaron y cerraron la calle Reforma y avenida nueve, frente al Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Explicaron que debido a la homologación de salarios a algunos se les realizan grandes descuentos, situación que les parece injusta.

“Sentimos que nos están robando descaradamente, nos pagan con la homologación mensual, pero no la estamos viendo para nada, los descuentos cada vez son mayores, nos dicen que una parte se va a la jubilación, pero hay compañeros que no vemos el salario”, dijo Yesenia

Manifestaron que hay enfermeros que tienen el recibo por el sueldo de 100 pesos, por lo que pidieron se les respete su salario. El personal inconforme es del Hospital infantil del Estado, Hospital de la Mujer, Hospital General y del Psiquiátrico Carlos Nava.

A la manifestación llegó el subsecretario de Salud en Sonora, Félix Higuera Romero, quien dialogó con el personal de enfermería y les comentó que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo.

“Si hay desacuerdo por homologación, están en todo su derecho para retornar a la condición laboral y que se les otorgue el recurso que no les apareció la quincena”, comentó el subsecretario.

Aseguró que se les regresarán los descuentos a la brevedad posible, fue el compromiso que realizó el subsecretario de Salud ante los enfermeros.