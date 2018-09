Se pone bravío niño de “Coco”

Darle vida al pequeño Miguel, en la versión en español de Coco, fue un trampolín para la carrera de Luis Ángel Gómez Jaramillo.

Ahora, el adolescente de 13 años busca sobresalir en la música por su talento y no sólo por el recuerdo de la película.

“El apoyo de mi familia ha sido indispensable porque no teníamos ni dinero para venir a la Ciudad de México. No sabemos ni cómo le hicimos y, gracias a Dios, me escogieron para la cinta.

“Ha sido luchar por las propuestas. Me quiero presentar como Luis Ángel y no como la voz de Miguel. Ha sido batallar poco a poco”, compartió el menor, originario de Guanajuato.

Curiosamente, así como el protagonista del filme de animación, él también heredó el gusto por las rancheras de su abuela.

“A la familia de mi abuelita le encanta la música regional mexicana, fue por eso que dije: ‘Voy a empezar con este tipo’. Fue así como decidí empezar de lleno con ella porque es bravía”, agregó.

Admirador de Pedro Infante, el intérprete pondera la música, pero también tiene interés en la actuación, por lo que tomó clases con el actor Luis Felipe Tovar.

“Sí vienen nuevos proyectos, nada más que no podemos decir, pero vienen muchas cosas importantes.

“Pienso que a la gente le atrae mi carisma, que me transformo en el escenario, por eso es que me contratan porque tengo esa chispa de llegarle a la gente, transmitirle las canciones y hacerlo con mucha pasión”, expresó.

El cantante admite cierto gusto por géneros como el pop y el bolero, pero su predilecto es la música vernácula, por lo que, junto al mariachi Juvenil Camperos, dará un show el 22 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal.

“El mariachi es increíble. Fue el de Jenni Rivera, que en paz descanse, y es sensacional. El concierto viene con las canciones de Coco, que no pueden faltar, pero también otras de mariachi moderno.

“Hacemos un ambiente, bailamos, reímos y cantamos. Más que nada es divertirnos”, dijo Luis Ángel.

En octubre viajará a Chile para una presentación; recientemente lanzó el sencillo “El Primer Beso” y alista más temas que dará a conocer a través de plataformas digitales.