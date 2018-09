Se pasa alto y se lleva moto

REDACCIÓN.-

Un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrió en el cruce de bulevar Obregón y Talamante, ayer a las 14:00 horas.

El motociclista resultó con lesiones leves, pues que el conductor de la pick up no respetó el alto de la calle Talamante.

La moto circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Obegón, mientras que la camioneta de norte a sur.

El tripulante de la moto resultó con leves golpes, por lo que no requirió hospitalización y pudo retirarse por su propio pie.