Se mantienen robos en campos agrícolas

Por: Luz del Carmen Paredes

Debido a los imparables robos en los campos agrícolas del Valle del Yaqui, vecinos y los mismos productores, han manifestado que la problemática se mantiene.

“Los robos son generalizados en los campos agrícolas y las viviendas de la zona rural del Municipio”, señalaron habitantes.

Manifestaron que se llevan hasta la maquinaria y a pesar de que denuncian los casos, las autoridades no resuelven el problema, o cuando detienen a los responsables, salen libres en cuestión de días.

Asimismo, se roban a los animales, entran a los corrales y cargan los carros, vacas, chivas y borregos; “todo se llevan y no los detienen”, comentaron pequeño ganaderos.

Demandaron la intervención de las autoridades para que realicen rondines de vigilancia en las comunidades y caminos de dicha área rural, ya que el problema es generalizado, no sólo en Cajeme.

Finalmente, argumentaron que las patrullas de la policía rural no se ven, lo que indica que falta más vigilancia para detener la ola delictiva que priva en este sector y que muchos productores ya ni siquiera denuncian, debido a que no resuelven nada y sólo los hacen dar vueltas.