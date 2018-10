Se despide Ariadne Díaz del mundo del espectáculo

La actriz mexicana Ariadne Díaz confesó durante una entrevista que por el momento se retira de las telenovelas y que se dedicará al cuidado de su hijo.

Reveló que tras su participación en la telenovela “Tenías que ser tú” ha decidido retirarse de la pantalla chica.

Durante una entrevista para el programa “Cuéntamelo ya” confesó que por el momento planea pasar más tiempo con su familia y disfrutar de su compañía.

Ariadne Díaz ha disfrutado la faceta de mamá tras el nacimiento de su hijo Diego, fruto del amor con el actor y modelo brasileño Marcus Ornellas, con quien hace un mes anunció su compromiso, aunque por el momento no hay fecha para la boda.

De igual forma la actriz dijo que dentro de sus planes esta tener otro bebé, ya que le gustaría que Diego tenga un hermanito, pero por el momento esperará un par de años, cuando su hijo este grande, ya que mencionó que su pequeño es muy travieso.

“Mejor que se lleven sus añitos porque si me sale otro igual de tremendo que este, no me la acabo. Mejor que pase un tiempecito”, dijo.

A lo referente a su boda, Ariadne Díaz comentó que por el momento no tiene planes para realizarla.