Se derrumba vivienda

Por: Denisse Robles

La pareja de adultos mayores, Santiago Ahumada y Blanca Moreno, señalan que su casa ha comenzado a de­rrumbarse, por lo que piden material para poder recons­truirla.

Santiago, de 72 años de edad, es una persona con dis­capacidad visual desde hace algunos años, por lo que no puede trabajar; su esposa, Blanca, se encuentra enferma, y sobreviven con una pensión de dos mil pesos al mes.

“Obvio que no me alcan­za con dos mil pesos al mes: luz, ahorita no tenemos agua, pero la comida… A mi esposa la operaron de las cataratas y tuvimos que comprar medica­mento, no’mbre apenas y sa­limos, no puedo sacar para el material y poner la casa bien. Nos da miedo que se nos cai­ga”, comentó.

La casa es pequeña y se en­cuentra muy desgastada en to­das sus paredes, el techo de la cocina ha comenzado a caerse en pedazos, mientras que en la habitación de la pareja un hoyo se encuentra arriba de la cama, el cual fue cubierto con una lona, pero el frío ingresa por este lo que hace más difí­cil la situación.

“Antes de quedar ciego, yo trabajaba de ayudante de al­bañil, con eso sacaba para la comida de nuestros tres hijos, una ya está casada, a otra no la vemos desde hace cinco años y el otro desafortunadamente falleció, mi hija nos apoya con lo que puede”, comentó.

El señor Ahumada señaló que a diario vive la inseguri­dad de El Coloso Bajo, pues tiene que estar pendiente que no entren a robarle, ya que los ladrones del sector se aprove­chan de su ceguera para ello, además en su casa a veces se ponen a fumar.

“Se ríen de mi los malan­dros, ya me han robado en algunas ocasiones, lo poco que tengo, las autoridades no ha­cen nada y pues así debe estar uno, ¿qué hago? Es mi casita lo único que tengo”, puntuali­zó.

Las personas que deseen apoyar a la pareja pueden re­portarse al 66-24-43-78-59, con su hija Adriana.