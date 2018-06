Se afianza Troylos como líder general

Por: Armando Valenzuela

Son Troylos del Tobarito un equipo de 10, al llegar a la decena de triunfos dentro de la temporada 2018 de la Liga de Beisbol José Julián Quiroz, al vencer por partida doble a domicilio al conjunto Distrito de Riego.

Los dos encuentros, disputados en el estadio del ejido Cuauhtémoc, Campo 5, fueron ganados por los Troylos, que se afianzan como líderes de la actual temporada.

La victoria del juego matinal, el cual ganaron 10 carreras a 2, fue para la cuenta de Juan Roberto Rábago, que llegó a 4-0 en la campaña, lanzando el juego completo para seis hits, con ocho ponches.

La derrota fue para David García, que necesitó de la ayuda de Jesús Tapia, a partir de la tercera entrada.

Fue precisamente en ese tercer episodio, donde Troylos aseguró el triunfo, armando rally de cinco carreras, dos impulsadas con sencillo de Alejandro Nájera, una con hit de Felipe Leyva, otra con imparable de Efrén Ruiz y la quinta del inning con indiscutible de Juan C. Gastélum.

En la sexta, agregaron una rayita más y en la séptima cerraron la cuenta timbrando cuatro, remolcadas por Carlos Gaxiola, Juan C. Gastélum, Ernesto Ortega y Carlos Leyva.

Las anotaciones de los regadores cayeron una en la quinta y una en la sexta.

El segundo fue un buen duelo de pitcheo, que finalizó 3-2 a favor de los visitantes, acreditándose el triunfo Adrián Aguilera, que contó con el relevo de Ernesto Velázquez, quien se apuntó el rescate, sufriendo el revés Ismael Martínez, que cubrió todo el trayecto.

Troylos hizo daño primero, concretando dos rayitas en el primer episodio, con doblete de Luis A. Martínez.

No tardó en llegar la respuesta de los locales, que en el cierre empatan momentáneamente el encuentro, consiguiendo sus dos carreras.

La anotación que resultó la del triunfo cayó en la cuarta entrada, impulsada con oportuno doblete de Carlos Gaxiola.