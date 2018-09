Se adueña bache de toda la calle

Ni cómo esquivarlo, en calles No Reelección y Calles

Por: Oviel Sosa

En varias partes de la ciudad el pavimento está destrozado, con baches de varias dimensiones que entorpecen el trayecto de las personas. Uno de ellos es el que se encuentra en las calles No Reelección y Elías Calles, en la colonia Benito Juárez, el cual no hay cómo esquivarlo, por lo que los automovilistas que circulan por dicho punto tienen que subirse a la banqueta para seguir su trayecto porque abarca toda la calle.

“Tiene 15 días que lo arreglaron y otra vez está el bache”, expresó el repartidor de un negocio de comida rápida que se localiza en el sector.

El problema se presenta para quienes se desplazan de norte a sur por la Elías Calles y pasan la No Reelección porque se topan con que la carpeta asfáltica está comida y existe un hoyo que cubre todo el camino.